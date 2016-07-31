Віднесений повінню: у Китаї чоловік вижив після 20 годин боротьби зі стихією

15:20, 31 липня 2016
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Рятувальники знайшли живим 41-річного жителя Китай через 20 годин після того, як його знесло повінню.

REUTERS
REUTERS

Ян Чженьфей живе в селі Бейшикоу повіту Юннянь північнокитайської провінції Хебей, передає ТАСС з посиланням на Сіньхуа.

19 липня після зливових дощів вода в його будинку піднялася майже на висоту людського зросту. Яну вдалося вибратися на дах на висоту приблизно чотирьох метрів від землі, однак не минуло й години, як вода змила його в річку, що розлилася.

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"Я вхопився за стовбур якогось дерева і плив за течією разом з ним", - згадує чоловік. Чотири рази він разом з колодою проносився під мостами, зачіпаючи головою їхнє склепіння. Щоб не загинути, доводилося повністю занурюватися у воду.

Приблизно через три години потому чоловікові вдалося вхопитися за стовбур тополі, яка встояла перед натиском води. Він видерся на крону дерева, де провів решту часу до свого порятунку.

Наступного дня, через 20 годин після події, його виявили рятувальники.

Хебей - одна з найбільш постраждалих провінцій у нинішньому сезоні дощів у Китаї, що супроводжується сильними повенями.

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