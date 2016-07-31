Жертвами повені в Індії та Непалі стали близько двох сотень людей

17:22, 31 липня 2016
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За останні кілька днів жертвами повеней, викликаних сильними дощами в Індії та Непалі, стали близько 200 осіб.

Reuters
Reuters

Більше всього від повеней постраждали індійські штати Ассам, Мегалая і Біхар, передає Бі-бі-сі. За даними влади, в одному лише Ассамі повінь торкнулося більше трьох мільйонів осіб.

Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 77В суботу від ударів блискавок в штаті Орісса загинули 36 осіб.

У Мумбаї упала будівля через те, що її фундамент розмило водою. Як мінімум сім осіб загинули.

В низинних районах Непалу в результаті повеней виявилися забруднені джерела питної води, і в цих районах були зареєстровані спалахи кишкових захворювань.

Рятувальники та військові вирушили до зони лиха.

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