Жертвами повені в Індії та Непалі стали близько двох сотень людей

За останні кілька днів жертвами повеней, викликаних сильними дощами в Індії та Непалі, стали близько 200 осіб.

Reuters

Більше всього від повеней постраждали індійські штати Ассам, Мегалая і Біхар, передає Бі-бі-сі. За даними влади, в одному лише Ассамі повінь торкнулося більше трьох мільйонів осіб.

Читайте також Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 77В суботу від ударів блискавок в штаті Орісса загинули 36 осіб.

У Мумбаї упала будівля через те, що її фундамент розмило водою. Як мінімум сім осіб загинули.

В низинних районах Непалу в результаті повеней виявилися забруднені джерела питної води, і в цих районах були зареєстровані спалахи кишкових захворювань.

Рятувальники та військові вирушили до зони лиха.