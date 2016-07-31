Останній місяць літа в Україні розпочнеться зі спеки і гроз (карта)

У найближчу добу в Україні температура повітря буде вище 30°, на Заході можливий невеликий дощ і гроза. У понеділок, 1 серпня на всій території буде спекотна і суха погода.

Початок серпня в Україні буде дуже спекотним \ focus.ua

Про це повідомляє Укргідрометцентр. В цілому по країні буде без опадів, лише у західних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-26°, вдень 28-33°, у південній частині до 36°, передає DT.UA.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 серпня найвища температура вдень була 35,9 в 1936 році, найнижча вночі 10,0 в 1904 році.

На вівторок, 2 серпня, синоптики прогнозують у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози; температура повітря вночі 15-20°, вдень 29-34°, у північних та Вінницькій областях 26-31°, в західній частині 22-27°. У південній, східній частині та на Дніпропетровщині без опадів; температура повітря вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 31-36°.

Крім цього в Україні, крім західних та східних областей, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві короткочасні дощі, грози, температура повітря вночі 18-20°, вдень 27-29°.