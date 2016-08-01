Аномальна спека вдарила по японських фермерах: двоє загиблих, понад 400 госпіталізовано

В Японії через аномальну спеку за добу загинуло дві людини, понад 430 було госпіталізовано з тепловими ударами.

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Про це повідомляє Kyodo News.

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Загиблі були фермерами в префектурах Акіта і Фукуока. Стан трьох постраждалих оцінюється як серйозний.

В Японії другий день стрілки термометрів тримаються на позначці вище +35°.

Минулого року через спеку в Японії загинуло понад 100 людей, ще 53 тисячі було оспіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня метеорологічна організація пояснила, чому почастішали періоди аномальної спеки.