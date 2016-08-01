Аномальна спека вдарила по японських фермерах: двоє загиблих, понад 400 госпіталізовано

00:26, 1 серпня 2016
1054
0

В Японії через аномальну спеку за добу загинуло дві людини, понад 430 було госпіталізовано з тепловими ударами.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Kyodo News.

Вчені: зміни клімату призводять до активізації бойових дій

Загиблі були фермерами в префектурах Акіта і Фукуока. Стан трьох постраждалих оцінюється як серйозний.

В Японії другий день стрілки термометрів тримаються на позначці вище +35°.

Минулого року через спеку в Японії загинуло понад 100 людей, ще 53 тисячі було оспіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня метеорологічна організація пояснила, чому почастішали періоди аномальної спеки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин