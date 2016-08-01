В Україні сьогодні до +35°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня в Україні вдень до +35°, у деяких областях пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +31°. Вітер південний і південно-східний, до 4.3 м/с.
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У Львові 1 серпня пройде дощ, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються осадкий. Температура повітря вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура +31°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +34°, вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +30°, вітер північний і північно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.
У Краматорську у понеділок можливий дощ з грозою, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 1.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°