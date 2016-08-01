В Україні сьогодні до +35°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня в Україні вдень до +35°, у деяких областях пройдуть дощі.

В Україні сьогодні до +35° / rachelpiersigphotography.com

У столиці без опадів, удень +31°. Вітер південний і південно-східний, до 4.3 м/с.

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У Львові 1 серпня пройде дощ, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються осадкий. Температура повітря вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура +31°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +34°, вітер мінливий, до 4.3 м/с.

Прогноз на 1 серпня / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +30°, вітер північний і північно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

У Краматорську у понеділок можливий дощ з грозою, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 1.6 м/с.

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