Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура підніметься до +32°

08:30, 1 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 1 серпня, у столиці повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.

holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +27°. Вітер південний і південно-східний, до 4.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Україні вдень до +35°, у деяких областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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