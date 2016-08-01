Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура підніметься до +32°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 1 серпня, у столиці повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +27°. Вітер південний і південно-східний, до 4.3 м/с.

Читайте також Сильна злива затопила вулиці Житомира – діти купалися посеред дороги (фото, відео)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Україні вдень до +35°, у деяких областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.