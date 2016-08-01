На Китай насувається тайфун "Ніда"

09:09, 1 серпня 2016
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У провінціях Хунань, Гуандун, Гуйчжоу і Юньнань, а також в Гуансі-Чжуанському автономному районі оголошено режим високої готовності до надзвичайної ситуації у зв'язку з наближенням до південного узбережжя Китаю тайфуну "Ніда".

Reuters
Reuters

Циркуляр про заходи щодо введення режиму НС поширений міністерством цивільної адміністрації КНР, передає ТАСС.

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Місцева влада повинна стежити за просуванням тайфуну і своєчасно інформувати населення про зміни ситуації. Державне відомство по боротьбі зі стихійними лихами закликало жителів загрозливих районів запасатися всім необхідним на строк від одного до трьох днів, з тим, щоб не залишати будинки при проходженні тайфуну.

Очікується, що тайфун обрушиться на провінцію Гуандун у вівторок. За попередніми даними, швидкість вітру в зоні тайфуну може зрости до 38-45 метрів в секунду при виході на сушу.

Нагадаємо, за останні кілька днів жертвами повеней, викликаних сильними дощами в Індії та Непалі, стали близько 200 осіб.

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