В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 1 серпня, у деяких областях спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Reuters

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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"1 серпня у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, місцями Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, в Україні вдень до +35°, у деяких областях пройдуть дощі.