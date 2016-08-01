В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

09:56, 1 серпня 2016
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Сьогодні, 1 серпня, у деяких областях спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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"1 серпня у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, місцями Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, в Україні вдень до +35°, у деяких областях пройдуть дощі.

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