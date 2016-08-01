Погода на тиждень: в Україні спека до +37°, місцями пройдуть дощі

На цьому тижні в Україні буде практично без опадів, температура до +37°.

В Україні цього тижня до +37° / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +35°.

У вівторок, 2 серпня, на півночі, сході і в центрі очікуються дощі. Температура вдень +23°...+36°.

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У середу, 3 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +12°...+20°, вдень до +34°.

У четвер в Луганській області та Криму очікуються дощі, вночі +14°...+29°, вдень до +32°.

У п'ятницю в країні практично без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +29°...+35°.

В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +14°...+21°, вдень до +35°.

У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +14°...+20°, вдень до +37°.

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