Погода на тиждень: в Україні спека до +37°, місцями пройдуть дощі

10:44, 1 серпня 2016
1188
0

На цьому тижні в Україні буде практично без опадів, температура до +37°.

УНИАН
В Україні цього тижня до +37° / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +35°.

У вівторок, 2 серпня, на півночі, сході і в центрі очікуються дощі. Температура вдень +23°...+36°.

В Україні сьогодні до +35°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

У середу, 3 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +12°...+20°, вдень до +34°.

У четвер в Луганській області та Криму очікуються дощі, вночі +14°...+29°, вдень до +32°.

У п'ятницю в країні практично без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +29°...+35°.

В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +14°...+21°, вдень до +35°.

У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +14°...+20°, вдень до +37°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин