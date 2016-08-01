Погода на тиждень: в Україні спека до +37°, місцями пройдуть дощі
На цьому тижні в Україні буде практично без опадів, температура до +37°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +35°.
У вівторок, 2 серпня, на півночі, сході і в центрі очікуються дощі. Температура вдень +23°...+36°.
В Україні сьогодні до +35°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)
У середу, 3 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +12°...+20°, вдень до +34°.
У четвер в Луганській області та Криму очікуються дощі, вночі +14°...+29°, вдень до +32°.
У п'ятницю в країні практично без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +29°...+35°.
В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +14°...+21°, вдень до +35°.
У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +14°...+20°, вдень до +37°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°