Американський штат Меріленд постраждав від повені (фото)
Повінь, викликана сильними дощами, затопила місто Еллікотт (штат Меріленд, США).
У результаті загинули дві людини, 120 осіб вдалося врятувати, передає The Weather Channel.
Через повінь у Непалі обвалився величезний підвісний міст (відео)
Повінь стала наслідком дощів, які проходять у регіоні. У Еллікотті за невеликий проміжок часу випало більше 15 см опадів, а рівень води в річці Патапско піднявся майже на 4 метри.
Major #flooding in Ellicott City, MD reported by Scott Weaver. pic.twitter.com/tl6a9uLPqX— NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) July 31, 2016
Нагадаємо, за останні кілька днів жертвами повеней, викликаних сильними дощами в Індії та Непалі, стали близько 200 осіб.
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