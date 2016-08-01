Американський штат Меріленд постраждав від повені (фото)

Повінь, викликана сильними дощами, затопила місто Еллікотт (штат Меріленд, США).

Американський штат Меріленд постраждав від повені / facebook.com Boyd Rutherford

У результаті загинули дві людини, 120 осіб вдалося врятувати, передає The Weather Channel.

Читайте також Через повінь у Непалі обвалився величезний підвісний міст (відео)

Повінь стала наслідком дощів, які проходять у регіоні. У Еллікотті за невеликий проміжок часу випало більше 15 см опадів, а рівень води в річці Патапско піднявся майже на 4 метри.

Major #flooding in Ellicott City, MD reported by Scott Weaver. pic.twitter.com/tl6a9uLPqX — NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) July 31, 2016

Нагадаємо, за останні кілька днів жертвами повеней, викликаних сильними дощами в Індії та Непалі, стали близько 200 осіб.