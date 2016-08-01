Американський штат Меріленд постраждав від повені (фото)

11:52, 1 серпня 2016
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Повінь, викликана сильними дощами, затопила місто Еллікотт (штат Меріленд, США).

facebook.com Boyd Rutherford
Американський штат Меріленд постраждав від повені / facebook.com Boyd Rutherford

У результаті загинули дві людини, 120 осіб вдалося врятувати, передає The Weather Channel.

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Повінь стала наслідком дощів, які проходять у регіоні. У Еллікотті за невеликий проміжок часу випало більше 15 см опадів, а рівень води в річці Патапско піднявся майже на 4 метри.

Нагадаємо, за останні кілька днів жертвами повеней, викликаних сильними дощами в Індії та Непалі, стали близько 200 осіб.

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