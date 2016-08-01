На дорогах України температура підніметься до +35°, місцями пройдуть дощі

13:00, 1 серпня 2016
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Сьогодні і у вівторок на українських дорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України температура підніметься до +35° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +32°... +35°. Завтра на цьому маршруті температура до +36°, пройдуть дощі з грозами.

На трасі Київ - Ужгород у Львівській та Закарпатській областях пройде дощ з грозою, температура в дорозі +25° ... +33°. У вівторок практично без опадів, температура до +29°.

В Україні сьогодні до +35°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, без опадів. Завтра на даному маршруті грози, температура до +33°.

У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +32°. 2 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати дощова погода, температура +29°... +32°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +31° ... +35°. За даним напрямом у вівторок дощі, температура до +39°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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