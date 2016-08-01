На дорогах України температура підніметься до +35°, місцями пройдуть дощі
Сьогодні і у вівторок на українських дорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +32°... +35°. Завтра на цьому маршруті температура до +36°, пройдуть дощі з грозами.
На трасі Київ - Ужгород у Львівській та Закарпатській областях пройде дощ з грозою, температура в дорозі +25° ... +33°. У вівторок практично без опадів, температура до +29°.
В Україні сьогодні до +35°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, без опадів. Завтра на даному маршруті грози, температура до +33°.
У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +32°. 2 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати дощова погода, температура +29°... +32°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +31° ... +35°. За даним напрямом у вівторок дощі, температура до +39°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°