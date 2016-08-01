У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

У канадській провінції Саскачеван у неділю промайнуло кілька торнадо.

У Канаді пройшла серія торнадо / twitter.com @SeanSchofer

У неділю, 31 липня, у провінції Саскачеван пройшли два торнадо, передає CBC News.

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Перший торнадо пройшов недалеко від Мелвілла близько 16:00 за місцевим часом. Про руйнування не повідомляється, але метеорологи відзначили, що шторм "серйозний".

Вдруге торнадо був помічений близько 17:30 недалеко від Йорктона. Там випало близько 34 мм опадів, рятувальники отримували повідомлення про град розміром з м'яч для великого тенісу.

Wall cloud on forming storm southwest of Melville, SK 5pm #skstorm pic.twitter.com/F4w5H0NsO4 — Craig Hilts (@CraigHilts71) July 31, 2016

Нагадаємо, у південноафриканській провінції Гаутенг пройшли проливні дощі, а в місті Магалісбург місцеві жителі могли спостерігати торнадо.