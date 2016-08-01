У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

14:36, 1 серпня 2016
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У канадській провінції Саскачеван у неділю промайнуло кілька торнадо.

twitter.com @SeanSchofer
У Канаді пройшла серія торнадо / twitter.com @SeanSchofer

У неділю, 31 липня, у провінції Саскачеван пройшли два торнадо, передає CBC News.

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Перший торнадо пройшов недалеко від Мелвілла близько 16:00 за місцевим часом. Про руйнування не повідомляється, але метеорологи відзначили, що шторм "серйозний".

Вдруге торнадо був помічений близько 17:30 недалеко від Йорктона. Там випало близько 34 мм опадів, рятувальники отримували повідомлення про град розміром з м'яч для великого тенісу.

Нагадаємо, у південноафриканській провінції Гаутенг пройшли проливні дощі, а в місті Магалісбург місцеві жителі могли спостерігати торнадо.

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