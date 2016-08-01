У Західних областях оголосили штормове попередження

У другій половині дня 1 серпня та вночі 2 серпня в західних областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На дорогах України температура підніметься до +35°, місцями пройдуть дощі

"У другій половині дня 1 серпня, вночі 2 серпня, в західних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Карпатах місцями сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на цьому тижні в Україні буде практично без опадів, температура до +37°.