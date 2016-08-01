Завтра в Україні температура підніметься до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні температура підніметься до +36°. У деяких областях пройдуть дощі з грозами.

В Україні завтра до +36° / УНІАН

У Києві завтра хмарно, вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

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У Львові 2 серпня опадів не очікується, вночі +12°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +14°, вдень +25°. Вітер північно-західний, до 3.8 м/с.

У Вінниці у вівторок гроза. Температура вночі +15°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +36°, вітер мінливий, слабкий.

У деяких областях 2 серпня пройдуть дощі / УНІАН

У Харкові у вівторок гроза, температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +20°, вдень +35°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Краматорську у вівторок дощ з грозою, температура вночі +20°, вдень +30°, вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра можлива гроза. Температура вночі +19°, вдень +34°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

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