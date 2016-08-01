Завтра в Україні температура підніметься до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні температура підніметься до +36°. У деяких областях пройдуть дощі з грозами.
У Києві завтра хмарно, вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
На дорогах України температура підніметься до +35°, місцями пройдуть дощі
У Львові 2 серпня опадів не очікується, вночі +12°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +14°, вдень +25°. Вітер північно-західний, до 3.8 м/с.
У Вінниці у вівторок гроза. Температура вночі +15°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +36°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у вівторок гроза, температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +20°, вдень +35°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Краматорську у вівторок дощ з грозою, температура вночі +20°, вдень +30°, вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: в Україні спека до +37°, місцями пройдуть дощі
У Сєвєродонецьку завтра можлива гроза. Температура вночі +19°, вдень +34°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°