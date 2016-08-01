У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +27°

19:00, 1 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в столиці очікується гроза, температура повітря вдень +27°.

ua-travels.livejournal.com
У Києві на завтра обіцяють дощ / ua-travels.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +22°.

Погода на тиждень: в Україні спека до +37°, місцями пройдуть дощі

Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:27, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні температура підніметься до +36°. У деяких областях пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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