В Києві через зміну погоди покращилася ситуація із забрудненням повітря – ДСНС

17:08, 1 серпня 2016
955
0

В Києві в зв’язку зі змінами погодних умов покращилася ситуація із забрудненням повітря.

Фото УНІАН
Смог у Києві вже не відчувається так, як минулого тижня / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 1 серпня в зв’язку з деякими змінами погодних умов (посиленням швидкості вітру, незначним послабленням спеки), ситуація в м. Києві із забрудненням повітря покращилася», - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зауважили, що сьогодні найбільші значення забруднення діоксидом азоту досягли 0,7-0,8 гранично-допустимих концентрацій (дані за першу половину дня) по вул. Стражеска, Попудренка, Скларенка, на Бесарабській та Московській площах та Оболонському проспекті. Забруднення оксидом вуглецю досягло 1,0 ГДК лише на Бесарабській площі.

В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

По формальдегіду перевищень максимально-разових ГДК не зафіксовано за цей період.

Як повідомляв УНІАН, у Києві минулого тижня спостерігалась біла імла. У Держпродспоживслужбі пояснили, що це викликано метеорологічними умовами – високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру. Напередодні в ДСНС поінформували, що в столиці зафіксовано поступове зниження концентрацій забруднюючих речовин у повітрі у зв’язку з проходженням через Київську область малоактивного атмосферного фронту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин