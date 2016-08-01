В Києві через зміну погоди покращилася ситуація із забрудненням повітря – ДСНС
В Києві в зв’язку зі змінами погодних умов покращилася ситуація із забрудненням повітря.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 1 серпня в зв’язку з деякими змінами погодних умов (посиленням швидкості вітру, незначним послабленням спеки), ситуація в м. Києві із забрудненням повітря покращилася», - йдеться у повідомленні.
В ДСНС зауважили, що сьогодні найбільші значення забруднення діоксидом азоту досягли 0,7-0,8 гранично-допустимих концентрацій (дані за першу половину дня) по вул. Стражеска, Попудренка, Скларенка, на Бесарабській та Московській площах та Оболонському проспекті. Забруднення оксидом вуглецю досягло 1,0 ГДК лише на Бесарабській площі.
В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
По формальдегіду перевищень максимально-разових ГДК не зафіксовано за цей період.
Як повідомляв УНІАН, у Києві минулого тижня спостерігалась біла імла. У Держпродспоживслужбі пояснили, що це викликано метеорологічними умовами – високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру. Напередодні в ДСНС поінформували, що в столиці зафіксовано поступове зниження концентрацій забруднюючих речовин у повітрі у зв’язку з проходженням через Київську область малоактивного атмосферного фронту.
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