В Україні сьогодні спека до +36°, у деяких регіонах очікуються дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні вдень до +36°, у деяких областях пройдуть дощі.
У столиці сьогодні дощ із грозою, удень +26°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
На дорогах України температура підніметься до +35°, місцями пройдуть дощі
У Львові 2 серпня без опадів, температура повітря вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікується невелика хмарність. Температура повітря вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 3.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура +25°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +36°, вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +31°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +35°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Краматорську у вівторок можлива гроза, вдень +32°. Вітер мінливий, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні спека до +37°, місцями пройдуть дощі
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +35°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°