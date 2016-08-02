В Україні сьогодні спека до +36°, у деяких регіонах очікуються дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні вдень до +36°, у деяких областях пройдуть дощі.

Сьогодні в Україні до +36° / УНІАН

У столиці сьогодні дощ із грозою, удень +26°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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У Львові 2 серпня без опадів, температура повітря вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується невелика хмарність. Температура повітря вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 3.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура +25°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +36°, вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У деяких областях порйдут дощі / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +31°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +35°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Краматорську у вівторок можлива гроза, вдень +32°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +35°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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