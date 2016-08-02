Киянам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в столиці повітря прогріється до +26°, пройде дощ з грозою.

Киянам на сьогодні обіцяють дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:27, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні вдень до +36°, у деяких областях пройдуть дощі.

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