Тайфун "Ніда" паралізував життя в Гонконзі
Тихоокеанський тайфун "Ніда" завдав удар по Гонконгу, паралізувавши життя в мегаполісі. Через негоду тут закриті школи, держустанови, банки і офіси. Не проводяться ранкові торги на фондовій біржі.
Минулої ночі на місто обрушилися тропічні зливи і вітер з поривами до 158 км на годину. Місцева обсерваторія оголосила 8-й сигнал штормового попередження за десятибальною шкалою, передає ТАСС.
У міжнародному аеропорту "Гонконг" скасовано 156 та затримано ще 290 авіарейсів.
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Через сильні хвилі припинено поромне повідомлення. Вулицями міста скасовано рух двоповерхових автобусів і трамваїв.
За повідомленням гонконгського телебачення, шквалистий вітер повалив десятки дерев, зривав рекламні щити. Однак серйозного збитку не зафіксовано, постраждалих немає.
Повідомляється, що в даний час тропічний циклон поступово віддаляється від Гонконгу, просуваючись в північно-західному напрямку вглиб території південнокитайської провінції Гуандун.
Нагадаємо, у канадській провінції Саскачеван у неділю пронеслися кілька торнадо.
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