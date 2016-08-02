В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження

Подекуди очікуються шквали 15-20 м/с.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"2 серпня вдень в центральних областях та на півночі Лівобережжя подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 серпня, в Україні вдень до +36°, у деяких областях пройдуть дощі.