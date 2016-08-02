В Японії через спеку загинули 8 осіб

За останній тиждень в Японії щонайменше 4,1 тисячі осіб були госпіталізовані з тепловими ударами, вісім з них померли.

Reuters

Про це повідомило у вівторок Головне пожежне управління країни, що виконує також функції МНС і швидкої допомоги, передає ТАСС.

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З кінця квітня в лікарні країни через спеку потрапили майже 25 тисяч людей. Більшість постраждалих - це люди похилого віку, які живуть в селі і багато часу працюють на відкритому повітрі.

Спекотна погода встановилася в Японії в середині червня. Незважаючи на закінчення сезону дощів, у Токіо періодично йдуть грози, через що спека посилюється високою вологістю. Стовпчик термометра вдень досягає позначки 35 градусів Цельсія.

Нагадаємо, в Японії за тиждень понад 3700 осіб були госпіталізовані з тепловими ударами.