В Японії через спеку загинули 8 осіб

10:46, 2 серпня 2016
563
0

За останній тиждень в Японії щонайменше 4,1 тисячі осіб були госпіталізовані з тепловими ударами, вісім з них померли.

Reuters
Reuters

Про це повідомило у вівторок Головне пожежне управління країни, що виконує також функції МНС і швидкої допомоги, передає ТАСС.

Аномальна спека вдарила по японських фермерах: двоє загиблих, понад 400 госпіталізовано

З кінця квітня в лікарні країни через спеку потрапили майже 25 тисяч людей. Більшість постраждалих - це люди похилого віку, які живуть в селі і багато часу працюють на відкритому повітрі.

Спекотна погода встановилася в Японії в середині червня. Незважаючи на закінчення сезону дощів, у Токіо періодично йдуть грози, через що спека посилюється високою вологістю. Стовпчик термометра вдень досягає позначки 35 градусів Цельсія.

Нагадаємо, в Японії за тиждень понад 3700 осіб були госпіталізовані з тепловими ударами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин