Сильний вітер в Івано-Франківській області пошкодив школу та церкву

11:42, 2 серпня 2016
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На території Рогатинського району Івано-Франківської області було знеструмлено 10 сіл.

rohatyn.com.ua
На території Рогатинського району було знеструмлено 10 сіл / rohatyn.com.ua

У селі Фрага Рогатинського району близько 14:00 внаслідок погіршення погодних умов знищено дерев’яну конструкцію та металеве покриття даху загальноосвітньої школи площею 850 м кв., пошкоджено покриття сільського клубу, металеве покриття церкви, металеве покриття двох житлових будинків площею 200 м кв., повалено п’ять дерев. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (ДСНС).

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Також було пошкоджено посіви сільськогосподарських культур в селах Княгиничі (260 га гороху) та Приозерне (47 га ріпаку).

На території району  було знеструмлено 10 сіл.

До ліквідації наслідків стихії було залучено  28 осіб та 6 одиниць техніки, з них - 6 чоловік та 2 одиниць техніки м. Рогатин.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження. Подекуди очікуються шквали 15-20 м/с.

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