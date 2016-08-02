У результаті повеней в Індії загинули 96 осіб
Владі довелося евакуювати близько мільйона чоловік.
Число загиблих у результаті повеней, які пройшли за останній тиждень в Індії, збільшилося до 96, повідомляє CTV News.
Через негоду в районах Штатах Біхар, Ассам і Хімачал-Прадеш дерева вирвані з корінням, пошкоджені лінії електропередач. Багато автострад перекриті.
Американський штат Меріленд постраждав від повені (фото)
Крім того, не менше 17 рідкісних однорогих носорогів у національному парку Казіранга загинули через підтоплення. Повідомляється, що загинули в основному дитинчата, яких забрали від матерів під час повеней.
Рівень води в парку досягав 1,5 метра, багатьом тваринам довелося перейти шосе, щоб потрапити на більш високу місцевість.
Нагадаємо, тихоокеанський тайфун "Ніда" завдав удар по Гонконгу, паралізувавши життя в мегаполісі. Через негоду тут закриті школи, держустанови, банки і офіси. Не проводяться ранкові торги на фондовій біржі.
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