У результаті повеней в Індії загинули 96 осіб

12:22, 2 серпня 2016
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Владі довелося евакуювати близько мільйона чоловік.

Reuters
Reuters

Число загиблих у результаті повеней, які пройшли за останній тиждень в Індії, збільшилося до 96, повідомляє CTV News.

Через негоду в районах Штатах Біхар, Ассам і Хімачал-Прадеш дерева вирвані з корінням, пошкоджені лінії електропередач. Багато автострад перекриті.

Американський штат Меріленд постраждав від повені (фото)

Крім того, не менше 17 рідкісних однорогих носорогів у національному парку Казіранга загинули через підтоплення. Повідомляється, що загинули в основному дитинчата, яких забрали від матерів під час повеней.

Рівень води в парку досягав 1,5 метра, багатьом тваринам довелося перейти шосе, щоб потрапити на більш високу місцевість.

Нагадаємо, тихоокеанський тайфун "Ніда" завдав удар по Гонконгу, паралізувавши життя в мегаполісі. Через негоду тут закриті школи, держустанови, банки і офіси. Не проводяться ранкові торги на фондовій біржі.

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