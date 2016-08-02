Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +36°

Сьогодні і в середу на українських дорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

На дорогах України пройдуть дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі з грозами. Температура +26°... +36°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, також очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород у місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +21° ... +36°. У середу без опадів, температура до +27°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, гроза. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +33°.

У напрямку Харкова сьогодні дощі з грозами. Температура в дорозі до +32°. 3 серпня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +25°... +28°.

За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройдуть дощі, температура +24° ... +27°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +27°.

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