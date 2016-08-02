Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +36°
Сьогодні і в середу на українських дорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі з грозами. Температура +26°... +36°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, також очікуються опади.
На трасі Київ - Ужгород у місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +21° ... +36°. У середу без опадів, температура до +27°.
В Україні сьогодні спека до +36°, у деяких регіонах очікуються дощі з грозами (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, гроза. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +33°.
У напрямку Харкова сьогодні дощі з грозами. Температура в дорозі до +32°. 3 серпня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +25°... +28°.
За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройдуть дощі, температура +24° ... +27°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +27°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°