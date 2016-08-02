У Китаї через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тис. осіб
У китайському місті Шеньчжень через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тис. осіб.
У місті Шеньчжень (провінція Гуандун, Південний Китай) через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тисяч осіб. Про це повідомило Центральне китайське телебачення, передає ТАСС.
Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.
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На даний момент відновлено авіаційне сполучення з кількома містами провінції Гуандун, що відчули удар стихії, - Гуанчжоу, Чжухаєм і Шеньчженем.
Тайфун "Ніда" вийшов на сушу в Шеньчжені у вівторок у 03:35 за місцевим часом. Швидкість вітру в його епіцентрі перевищувала 151 км на годину.
Фахівці висловлювали побоювання, що "Ніда" може виявитися найсильнішим тайфуном в регіоні з 1983 року.
Нагадаємо, через тайфун "Ніда" в Гонконзі закриті школи, держустанови, банки і офіси.
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