У Китаї через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тис. осіб

У китайському місті Шеньчжень через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тис. осіб.

Reuters

У місті Шеньчжень (провінція Гуандун, Південний Китай) через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тисяч осіб. Про це повідомило Центральне китайське телебачення, передає ТАСС.

Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

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На даний момент відновлено авіаційне сполучення з кількома містами провінції Гуандун, що відчули удар стихії, - Гуанчжоу, Чжухаєм і Шеньчженем.

Тайфун "Ніда" вийшов на сушу в Шеньчжені у вівторок у 03:35 за місцевим часом. Швидкість вітру в його епіцентрі перевищувала 151 км на годину.

Фахівці висловлювали побоювання, що "Ніда" може виявитися найсильнішим тайфуном в регіоні з 1983 року.

Нагадаємо, через тайфун "Ніда" в Гонконзі закриті школи, держустанови, банки і офіси.