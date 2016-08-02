Велика лісова пожежа в Монтані: рятувальники евакуювали 500 сімей (відео)

У Монтані лісова пожежа поширилася майже на 1500 га.

У Монтані лісова пожежа поширилася майже на 1500 га / nbcnews.com

Через лісову пожежу, яка швидко поширюється в штаті Монтана (США), місцева влада евакуювала 500 сімей, повідомляє upi.com.

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Пожежа, яка отримала назву "Лев, що ричить", почався вдень в неділю недалеко від Гамільтона. Зараз вона рухається в напрямку річки Біттеррут.

Вогонь був настільки сильним, що кілька разів пожежники змушені були відступити.

"Ми просимо людей співпрацювати. Ми не можемо дозволити їм залишатися тут, тому що площа пожежі велика. У регіоні стабільний сильний вітер, дана пожежа - тільки початок", - сказав глава пожежної безпеки Гамільтона.

Нагадаємо, лісова пожежа на грецькому острові Хіос досягла таких масштабів, що владі довелося ввести надзвичайний стан.