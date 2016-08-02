В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня

15:50, 2 серпня 2016
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Завтра на більшій частині території країни очікуються грози.

УНІАН
Завтра на більшій частині території країни очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +36°

"3 серпня на більшій частині території країни грози; в центральних, південних областях, на півночі Лівобережжя, вдень і в східних областях подекуди град і шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, завтра вночі та вранці гроза очікується в Києві.

Нагадаємо, на території Рогатинського району Івано-Франківської області через негоду було знеструмлено 10 сіл.

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