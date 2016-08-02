Завтра у багатьох областях синоптики обіцяють дощі, вдень до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня в Україні температура підніметься до +35°. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

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У Києві завтра без опадів, вночі +16°, вдень +26°. Вітер північний, до 3.1 м/с.

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У Львові 3 серпня опадів не очікується, вночі +14°, вдень +24°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +15°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Вінниці в середу дощ. Температура вночі +13°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +30°, вітер північний та північно-західний, помірний.

В Україні завтра дощі / УНІАН

У Харкові у середу гроза, температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +18°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Сімферополі дощ з грозою. Температура вночі +20°, вдень +34°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Краматорську в середу дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +30°, вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +20°, вдень +33°. Вітер мінливий, слабкий.

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