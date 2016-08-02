Завтра у багатьох областях синоптики обіцяють дощі, вдень до +35° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня в Україні температура підніметься до +35°. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.
У Києві завтра без опадів, вночі +16°, вдень +26°. Вітер північний, до 3.1 м/с.
Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +36°
У Львові 3 серпня опадів не очікується, вночі +14°, вдень +24°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +15°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Вінниці в середу дощ. Температура вночі +13°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +30°, вітер північний та північно-західний, помірний.
У Харкові у середу гроза, температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +18°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Сімферополі дощ з грозою. Температура вночі +20°, вдень +34°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Краматорську в середу дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +30°, вітер мінливий, легкий.
В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +20°, вдень +33°. Вітер мінливий, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°