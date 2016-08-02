У Києві завтра до +26°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 3 серпня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +26°.

У Києві завтра без опадів / gloss.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +21°.

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Вітер північний, до 3.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:29, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Україні температура підніметься до +35°. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

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