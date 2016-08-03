Сильна злива підтопила вулиці Черкас
Вчора, 2 серпня, станом на 20:30 внаслідок переміщення активного атмосферного фронту, на Черкащині за три години випало 49,6 мм опадів, що становить 87% місячної норми опадів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Черкаській області.
Грозовий фронт, що рухався вздовж Дніпра уверх за течією частково зачепив Чигиринський, Чорнобаївський, Золотоніський та Канівський райони. Опади були різної інтенсивності, проте найбільше їх випало у Черкасах, де крім дощу з грозами також випали опади у вигляді граду величиною до 11 мм.
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"Через засмічення зливної каналізації у місті Черкаси було частково підтоплено вулиці, в деяких містах житловий сектор, покрівлі та підвали багатоповерхівок в різних районах міста", - повідомили в ДСНС.
У зв’язку з тим, що інтенсивність дощу у Черкасах досягла значень небезпечного явища погоди, в місті було створено міський штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Зазначається, що на підтоплених вулицях міста підрозділами Управління ДСНС вивільнено 16 автомобілів та 4 маршрутних автобусів, в яких перебувало 147 людей, з яких 18 діти.
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"Розпочато відкачування води з гідротехнічного аккумулюючого колектора на вулиці Олени Теліги, в районі Поліклініки №5, з вулиці 30 років Перемоги на транспортному кільці в районі «Літака», в районі залізничного мосту на вул. Грушевського. На відкачування води залучено 12 мотопомп, 10 од. техніки, 45 осіб", - зазначили рятувальники.
Роботи по ліквідації наслідків негоди будуть проводитися у цілодобовому режимі.
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