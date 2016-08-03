У багатьох українських областях сьогодні пройдуть дощі, температура вдень до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня в Україні вдень до +35°, у багатьох областях синоптики прогнозують опади.

У багатьох областях сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці сьогодні можливий дощ, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Читайте також Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +36°

У Львові 3 серпня без опадів, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікується невелика хмарність. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде дощ. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +32°, вітер північний, до 5.5 м/с.

В Україні сьогодні до +35° / УНІАН

У Харкові гроза. Температура до +30°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Дніпрі дощ з грозою. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

У Краматорську в середу можлива гроза, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.

Читайте також В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.