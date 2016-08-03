У багатьох українських областях сьогодні пройдуть дощі, температура вдень до +35° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня в Україні вдень до +35°, у багатьох областях синоптики прогнозують опади.
У столиці сьогодні можливий дощ, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура підніметься до +36°
У Львові 3 серпня без опадів, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікується невелика хмарність. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде дощ. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +32°, вітер північний, до 5.5 м/с.
У Харкові гроза. Температура до +30°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
У Дніпрі дощ з грозою. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Краматорську в середу можлива гроза, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°