Сьогодні в Києві очікується дощ, температура підніметься до +27°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в столиці повітря прогріється до +27°, можливі опади.

У Києві сьогодні очікується дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:29, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Україні вдень до +35°, у багатьох областях синоптики прогнозують опади.

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