Сьогодні в Києві очікується дощ, температура підніметься до +27°

08:30, 3 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в столиці повітря прогріється до +27°, можливі опади.

УНИАН
У Києві сьогодні очікується дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:29, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Україні вдень до +35°, у багатьох областях синоптики прогнозують опади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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