Через проливні дощі в Індії обвалився міст, понад 20 осіб зникли безвісти (відео)

Не менше 22 осіб пропали безвісти.

Через проливні дощі в Індії обвалився міст / NDTV

Як мінімум 22 людини пропали без вісті в результаті обвалення автомобільного мосту на заході Індії, повідомляє BBC.

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Через обвал мосту в воду впали два автобуси з пасажирами. Поліція повідомляє, що поки рятувальники не знайшли вцілілих. Крім того, рятувальній операції заважає проливний дощ.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повеней, які пройшли за останній тиждень в Індії, збільшилася до 96.