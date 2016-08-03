Через проливні дощі в Індії обвалився міст, понад 20 осіб зникли безвісти (відео)

09:12, 3 серпня 2016
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Не менше 22 осіб пропали безвісти.

NDTV
Через проливні дощі в Індії обвалився міст / NDTV

Як мінімум 22 людини пропали без вісті в результаті обвалення автомобільного мосту на заході Індії, повідомляє BBC.

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Через обвал мосту в воду впали два автобуси з пасажирами. Поліція повідомляє, що поки рятувальники не знайшли вцілілих. Крім того, рятувальній операції заважає проливний дощ.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повеней, які пройшли за останній тиждень в Індії, збільшилася до 96.

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