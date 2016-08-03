Рятувальники попереджають українців про сильні зливи

10:06, 3 серпня 2016
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Сьогодні, 3 серпня, у багатьох регіонах пройдуть сильні зливи.

volynnews.com
Сьогодні у багатьох регіонах пройдуть сильні зливи / volynnews.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У багатьох українських областях сьогодні пройдуть дощі, температура вдень до +35° (карта)

"3 серпня в південній частині, в центральних, східних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"Вдень в східних областях подекуди град і шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС. 

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