Рятувальники попереджають українців про сильні зливи

Сьогодні, 3 серпня, у багатьох регіонах пройдуть сильні зливи.

Сьогодні у багатьох регіонах пройдуть сильні зливи / volynnews.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"3 серпня в південній частині, в центральних, східних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"Вдень в східних областях подекуди град і шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.