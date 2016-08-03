Мусонні дощі затопили американський Фінікс (відео)

11:07, 3 серпня 2016
846
0

У вівторок, 2 серпня, у Фініксі (США) пройшов сильний дощ, рятувальники евакуювали кілька шкіл.

twitter.com @marcfox10
Мусонні дощі затопили американський Фінікс  / twitter.com @marcfox10

Через мусонні дощі у Фініксі затопило метро, рятувальникам довелося евакуювати кілька шкіл, повідомляє The Weather Channel.

У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

На деяких станціях метро всього за годину вода піднялася вище 5 см, тому деякі станції були закриті.

Інформації про постраждалих не надходило, аеропорт міста працював у штатному режимі.

Нагадаємо, як мінімум 22 людини пропали без вісті в результаті обвалення автомобільного мосту на заході Індії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин