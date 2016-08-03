Мусонні дощі затопили американський Фінікс (відео)

У вівторок, 2 серпня, у Фініксі (США) пройшов сильний дощ, рятувальники евакуювали кілька шкіл.

Мусонні дощі затопили американський Фінікс / twitter.com @marcfox10

Через мусонні дощі у Фініксі затопило метро, рятувальникам довелося евакуювати кілька шкіл, повідомляє The Weather Channel.

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На деяких станціях метро всього за годину вода піднялася вище 5 см, тому деякі станції були закриті.

Інформації про постраждалих не надходило, аеропорт міста працював у штатному режимі.

Нагадаємо, як мінімум 22 людини пропали без вісті в результаті обвалення автомобільного мосту на заході Індії.