Мусонні дощі затопили американський Фінікс (відео)
У вівторок, 2 серпня, у Фініксі (США) пройшов сильний дощ, рятувальники евакуювали кілька шкіл.
Через мусонні дощі у Фініксі затопило метро, рятувальникам довелося евакуювати кілька шкіл, повідомляє The Weather Channel.
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На деяких станціях метро всього за годину вода піднялася вище 5 см, тому деякі станції були закриті.
Інформації про постраждалих не надходило, аеропорт міста працював у штатному режимі.
Нагадаємо, як мінімум 22 людини пропали без вісті в результаті обвалення автомобільного мосту на заході Індії.
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