У Харкові пройшла потужна злива: вулицями "плавали" авто, затопило ринок, через негоду обвалився будинок (фото, відео)

Внаслідок сильної зливи затопило деякі райони Харкова.

Від негоди постраждала Салтівка, а також Нові Будинки, повідомляє місцевий сайт 057.

Так, сильний вітер вирвав з корінням дерево на одній з вулиць міста. Біля станції метро "Маршала Жукова" затопило супермаркет.

Постраждав й ринок біля метро "Маршала Жукова". Негода також повалила дерева.

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Крім того, дорогами "плавали" автомобілі.

Також у невеликому приватному будинку через постійні дощі підмило конструкції і стався обвал площею близько 12 квадратних метрів, розповіли у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області. Під уламками опинилися двоє людей. До моменту прибуття рятувальників чоловік ще подавав ознаки життя, а жінка була вже мертва.