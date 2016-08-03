У Дніпрі пройшов ураган (фото)

Учора ввечері в Дніпрі піднявся сильний вітер і пройшов дощ.

У Дніпрі вчора пройшов буревій / 056.ua

У вівторок, 2 серпня, у Дніпрі піднявся сильний вітер і пройшов дощ. Про це повідомляє місцеве видання sobytiya.dp.ua.

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Потужні пориви вітру піднімали вихрі пилу і піску. З будинків зривало дахи, виривало з корінням дерева, падали стовпи.

Багато припаркованих автомобілей постраждали від повалених дерев.

Як повідомляє 056.ua у житловому масиві Лівобережний-3 пройшов сильний дощ. Йому передувала пилова буря.

Вчора ввечері в Дніпрі піднявся сильний вітер і пройшов дощ / sobytiya.dp.ua

Багато автомобілів постраждали від повалених дерев / sobytiya.dp.ua

Нагадаємо, 2 серпня, станом на 20:30 внаслідок переміщення активного атмосферного фронту, в Черкаській області за три години випало 49,6 мм опадів, що становить 87% місячної норми опадів.