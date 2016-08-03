У Дніпрі пройшов ураган (фото)
Учора ввечері в Дніпрі піднявся сильний вітер і пройшов дощ.
У вівторок, 2 серпня, у Дніпрі піднявся сильний вітер і пройшов дощ. Про це повідомляє місцеве видання sobytiya.dp.ua.
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Потужні пориви вітру піднімали вихрі пилу і піску. З будинків зривало дахи, виривало з корінням дерева, падали стовпи.
Багато припаркованих автомобілей постраждали від повалених дерев.
Як повідомляє 056.ua у житловому масиві Лівобережний-3 пройшов сильний дощ. Йому передувала пилова буря.
Нагадаємо, 2 серпня, станом на 20:30 внаслідок переміщення активного атмосферного фронту, в Черкаській області за три години випало 49,6 мм опадів, що становить 87% місячної норми опадів.
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