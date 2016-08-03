На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями очікуються дощі

Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

На дорогах України до +32° / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі. Температура +25°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, опадів не очікується.

На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +23° ... +27°. У четвер без опадів, температура до +29°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, гроза. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +32°.

У напрямку Харкова сьогодні дощі з грозами. Температура в дорозі до +29°. 4 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікується малохмарна погода, температура +26°... +28°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +24° ... +27°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +29°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.