На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями очікуються дощі
Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі. Температура +25°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, опадів не очікується.
На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +23° ... +27°. У четвер без опадів, температура до +29°.
У багатьох українських областях сьогодні пройдуть дощі, температура вдень до +35° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, гроза. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +32°.
У напрямку Харкова сьогодні дощі з грозами. Температура в дорозі до +29°. 4 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікується малохмарна погода, температура +26°... +28°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +24° ... +27°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +29°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°