На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями очікуються дощі

13:00, 3 серпня 2016
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Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +32°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

georgiysidun.blogspot.com
На дорогах України до +32° / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі. Температура +25°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, опадів не очікується.

На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +23° ... +27°. У четвер без опадів, температура до +29°.

У багатьох українських областях сьогодні пройдуть дощі, температура вдень до +35° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, гроза. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +32°.

У напрямку Харкова сьогодні дощі з грозами. Температура в дорозі до +29°. 4 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікується малохмарна погода, температура +26°... +28°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +24° ... +27°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +29°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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