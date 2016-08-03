У результаті ударів блискавок в Індії загинуло 56 осіб
За останні чотири дні в Індії від ударів блискавок загинули 56 людей.
В індійському штаті Одіша за останні чотири дні в результаті ударів блискавок загинули 56 чоловік, повідомляє Hindustan Times.
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Найбільшу кількість загиблих - вісім - зафіксовано в районі Баласор. Також смертельні випадки були зареєстровані в округах Бхадрак, Маюрбхандж і Кхурда.
Наголошується, що деякі люди загинули, коли намагалися сховатися від дощу під деревами.
Влада пообіцяла виплатити родинам постраждалих матеріальну допомогу.
Нагадаємо, на початку місяця в Пакистані від удару блискавки загинули 5 осіб.
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