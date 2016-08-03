У результаті ударів блискавок в Індії загинуло 56 осіб

13:36, 3 серпня 2016
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За останні чотири дні в Індії від ударів блискавок загинули 56 людей.

Reuters
Reuters

В індійському штаті Одіша за останні чотири дні в результаті ударів блискавок загинули 56 чоловік, повідомляє Hindustan Times.

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Найбільшу кількість загиблих - вісім - зафіксовано в районі Баласор. Також смертельні випадки були зареєстровані в округах Бхадрак, Маюрбхандж і Кхурда.

Наголошується, що деякі люди загинули, коли намагалися сховатися від дощу під деревами.

Влада пообіцяла виплатити родинам постраждалих матеріальну допомогу.

Нагадаємо, на початку місяця в Пакистані від удару блискавки загинули 5 осіб.

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