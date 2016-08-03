У Чернігівській області удари блискавки призвели до 4 пожеж
Учора, 2 серпня, у Чернігівській області удари блискавки призвели до 4 пожеж.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, 16:50 у Борзнянському районі до Служби порятунку "101" надійшли повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Шаповалівка. Пожежу о 17:35 локалізували та о 18:40 остаточно ліквідували. В ході гасіння вогнеборці врятували з палаючої оселі 86-річну господарку будинку та не допустили розповсюдження вогню на 2 поруч розташовані господарчі будівлі.
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Цього ж дня у м. Семенівка надійшло повідомлення про загорання приватного гаражу по вул. Лугова. Під час гасіння рятувальники не дали вогню розповсюдитись на поруч розташовані 2 житлові будинки та 2 господарчі споруди.
У м. Новгород-Сіверський грозовий розряд спричинив пожежі двох господарських споруд. В обох випадках вогнем знищено покрівлі та перекриття будівель.
Нагадаємо, у вівторок, 2 серпня, у Дніпрі піднявся сильний вітер і пройшов дощ. Потужні пориви вітру піднімали вихори пилу і піску. З будинків зривало дахи, виривало з корінням дерева, падали стовпи.
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