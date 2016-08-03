Завтра в Україні практично без опадів, вдень до +32° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 серпня, в Україні температура підніметься до +32°, практично без опадів.
У Києві завтра без опадів, вночі +17°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями очікуються дощі
У Львові 3 серпня опадів не очікується, вночі +15°, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +17°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
У Вінниці невелика хмарність. Температура вночі +17°, вдень +28°. Вітер мінливий, тихий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +31°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Харкові у четвер сонячно, температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер північний, до 4.9 м/с.
У Сімферополі дощ з грозою. Температура вночі +21°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +22°, вдень +31°. Вітер північний, до 5.0 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі +19°, вдень +29°, вітер північний і північно-західний, слабкий.
Сильна злива підтопила вулиці Черкас
У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°