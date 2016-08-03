Завтра в Україні практично без опадів, вдень до +32° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 серпня, в Україні температура підніметься до +32°, практично без опадів.

В Україні завтра практично без опадів / 7-themes.com

У Києві завтра без опадів, вночі +17°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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У Львові 3 серпня опадів не очікується, вночі +15°, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +17°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Вінниці невелика хмарність. Температура вночі +17°, вдень +28°. Вітер мінливий, тихий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +31°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

В Україні до +32° / УНІАН

У Харкові у четвер сонячно, температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер північний, до 4.9 м/с.

У Сімферополі дощ з грозою. Температура вночі +21°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +22°, вдень +31°. Вітер північний, до 5.0 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі +19°, вдень +29°, вітер північний і північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

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