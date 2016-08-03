У столиці завтра до +28°, опадів не очікується

19:00, 3 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 серпня в Києві без опадів, температура повітря вдень +28°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями очікуються дощі

Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:30, а зайде о 20:36.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 серпня, в Україні температура підніметься до +32°, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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