Економічний збиток від тайфуну "Ніда" в Китаї склав $77 млн

16:28, 3 серпня 2016
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Загальний економічний збиток від тайфуну "Ніда" в Китаї склав $76,9 млн.

Reuters
Reuters

Про це повідомило агентство Сіньхуа, передає ТАСС.

У результаті повеней в Індії загинули 96 осіб

За даними Міністерства цивільної адміністрації КНР, тайфун зачепив 495 тис. людей, 37 тис. з них довелося покинути свої будинки.

Удар стихії зачепив регіони Південного, Південно-Західного і Центрального Китаю: провінції Гуандун, Гуйчжоу, Хунань і Юньнань, а також Гуансі-Чжуанський автономний район.

Зруйновано 300 і пошкоджено близько 2,4 тис. житлових будинків.

Нагадаємо, в китайському місті Шеньчжень через тайфун "Ніда" евакуювали понад 300 тис. осіб.

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