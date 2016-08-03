Тропічний шторм "Ерл" над Карибським морем може стати ураганом

21:51, 3 серпня 2016
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Тропічний шторм "Ерл" на шляху до Мексики та Белізу може набрати силу урагану першої (з п'яти) категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомив в середу Національний центр спостереження за ураганами, який розташований у Майамі (штат Флорида, США), передає ТАСС.

"Ерл" поки ще не перетворився на ураган, проте очікується, що стане їм дуже скоро", - вказується в повідомленні.

За даними метеорологів, швидкість вітру в межах шторму досягає вже 32,2 метра на секунду.

У мексиканському штаті Кінтана-Роо влади ввели жовтий (середній) рівень тривоги, аналогічні заходи були вжиті й у державі Беліз, що межує з ним.

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"Ерл" вже приніс потужні зливи у кілька департаментів Гондурасу, де раніше також була оголошена жовта тривога. Дані про сильні руйнування або загиблих серед населення цієї центральноамериканської республіки не надходило.

У Домініканській Республіці удар стихії забрав життя 6 осіб.

В даний час "Ерл" знаходиться більш ніж в 300 кілометрах від мексиканського узбережжя і рухається на захід зі швидкістю 6,1 метра в секунду.

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