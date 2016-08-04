В Україні сьогодні до +33°, практично без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 серпня, в Україні вдень до +33°, опади пройдуть на сході і в Криму.

В Україні сьогодні практично без опадів / mosaicon.hu

У столиці без опадів, удень +28°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

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У Львові 4 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер північний і північно-східний, до 6.0 м/с.

В Україні сьогодні до +33° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні очікується дощ з грозою. Температура вдень +32°. Вітер північно-східний, до 3.8 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +31°. Вітер північний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +32°. Вітер північний, до 5.1 м/с.

У Краматорську в четвер можлива гроза, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +30°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.

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