В Україні сьогодні до +33°, практично без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 серпня, в Україні вдень до +33°, опади пройдуть на сході і в Криму.
У столиці без опадів, удень +28°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями очікуються дощі
У Львові 4 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер північний і північно-східний, до 6.0 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні очікується дощ з грозою. Температура вдень +32°. Вітер північно-східний, до 3.8 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +31°. Вітер північний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +32°. Вітер північний, до 5.1 м/с.
У Краматорську в четвер можлива гроза, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі пройшов ураган (фото)
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +30°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°