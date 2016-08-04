Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура підніметься до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 серпня, у столиці повітря прогріється до +28°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:30, а зайде о 20:36.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня в Україні вдень до +33°, опади пройдуть на сході і в Криму.

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