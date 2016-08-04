Тропічний шторм "Ерл" перетворився на ураган, Мексиці почалася евакуація (фоторепортаж)
Тропічний шторм "Ерл" над Карибським морем досяг сили урагану першої категорії за шкалою Саффіра-Сімсона.
Про це повідомив Національний центр по спостереженню за ураганами, який розташований у Майамі (штат Флорида), передає ТАСС.
Швидкість вітру в межах урагану сягає 120 км на годину.
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"Під час польоту літака Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США було встановлено, що "Ерл" став ураганом", - йдеться в повідомленні.
Влада мексиканського штату Кінтана-Роо в середу ввечері евакуювала жителів кількох прибережних районів у зв'язку з наближенням урагану. У безпечні зони були доставлені 78 сімей з муніципалітетів, що межують з державою Беліз.
Крім того, державна нафтогазова компанія Pemex почала вивозити своїх співробітників з нафтовидобувних платформ в Мексиканській затоці.
За даними Національної метеорологічної служби Мексики, "Ерл" знаходиться приблизно в 130 км від міста Четумаль на карибському узбережжі країни і рухається на захід. Швидкість вітру в його межах досягає 33,3 метра в секунду з поривами до 41,6 метра в секунду. Очікується, що вже в найближчі години він обрушить потужні зливи на Беліз і ряд районів Мексики. У штатах Кінтана-Роо, Табаско, Кампече, Юкатан і Чьяпас сили цивільної оборони були переведені в режим особливої готовності.
У Гватемалі та Гондурасі влада скасувала заняття в школах, розташованих у потенційно уразливих районах. Крім того, в Гондурасі припинили роботу міжнародні аеропорти у місті Ла-Сейба і на острові Роатан.
Нагадаємо, загальний економічний збиток від тайфуну "Ніда" в Китаї склав $76,9 млн.
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