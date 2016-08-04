Потужна злива затопила Сухумі

10:09, 4 серпня 2016
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На грузинське місто Сухумі обрушилася сильна злива.

Reuters
Reuters

У результаті потужної зливи виявилося затопленим місто Сухумі. Про це повідомляє РБК з посиланням на ТАСС.

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Злива в місті тривала більше двох годин. Через це з берегів вийшли річки Сухумка, Басла і Адзапш.

Велика частина Сухумі знеструмлена. Постраждалих немає. У місті Новий Афон і в Сухумському районі опинилися під водою господарства.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові пройшла потужна злива. По вулицях "плавали" авто, затопило ринок, через негоду обвалився будинок.

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