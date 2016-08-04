В Індонезії одразу три вулкани почали вивергати попіл

Три вулкани в Індонезії почали вивергати попіл, в аеропортах скасували низку рейсів.

Reuters

В Індонезії вулкани Рінджані, Синабунг і Гамалама почали вивергатися, передає The Weather Channel.

Читайте також Вулкан Ключевський на Камчатці знову викидає попіл

Повідомляється, що через виверження авіасполучення було порушено в аеропорту імені султана Бабуллы і національному аеропорту Ломбок.

Представник агентства Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих повідомив, що у вівторок Гамалама і Синабург знову почали вивергатися. Ферми, які знаходяться поряд з вулканами, вкрилися попелом. Але довколишні міста і села були поза небезпекою.

Нагадаємо, при обльоті вулкана на Гаваях журналісти помітили, що в його кратері лава утворила "смайлик", що світиться.