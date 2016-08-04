На півночі Китаю встановилася екстремальна спека

В автономному районі Внутрішня Монголія температура піднялася вище 44°.

Reuters

У місті Хулун-Буїр, яке знаходиться в автономному районі Внутрішня Монголія (Китай), встановилася екстремальна спека, передає china.org.cn.

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Температура досягла 44,1°, що є рекордом для міста.

Через спеку в місті збільшилися випадки теплових ударів, інсультів. Під загрозою знаходяться найбільші в Китаї площі посівів.

Нагадаємо, в Японії за тиждень щонайменше 4,1 тисячі осіб були госпіталізовані з тепловими ударами, вісім з них померли.